В Минцифры РФ опровергают слухи об имеющихся планах по отключению России от мирового интернета.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется", - заявили в ведомстве.

Отметим, что ранее СМИ, ссылаясь на слитую в сеть правительственную телеграмму в адрес федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, подписанную заместителем главы Минцифры Андреем Черненко, соообщали о том, что с 11 марта Россия планирует отключиться от мирового интернета.

В телеграмме речь шла о том, что всем госсайтам и порталам необходимо до 11 марта перейти на использование DNS-серверов, находящихся в России, удалить из шаблонов страниц весь код JavaScript, загружаемый с иностранных ресурсов (баннеры, счетчики и так далее), в случае использования иностранного хостинга перейти на российский, переместиться в доменную дозу .ru, а также усложнить "парольную политику".

В пресс-службе Минцифры РФ заявляют, что в направленном госорганам письме "изложен набор рекомендаций по кибергигиене".

Эти рекомендации, как сообщают в ведомстве, "помогут более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами".

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