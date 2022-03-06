В воскресенье, 6 марта, власти Бучи заявили о гуманитарной катастрофе из-за атак российских оккупантов. Соответствующий пост опубликован Бучанским горсоветом в Facebook.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждые сутки – борьба за выживание. Бучанская община несколько дней без света, тепла, связи и интернета! Каждый день тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов о нужде в продуктах, воде и возобновлении коммуникаций", - говорится в сообщении.

Также в горсовете рассказали, что большая часть населения города находится в бомбоубежищах и подвалах.

"Доставки гуманитарного груза невозможны: жители в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить!" – добавили чиновники.

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