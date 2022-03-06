В Запорожской области наблюдаются проблемы с интернетом и мобильным оператором Vodafone. Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. По неподтвержденным пока данным аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи стараемся выяснить.Также в Энергодаре есть проблема с работой интернет-провайдеров", - сказал он.

Глава Запорожской области Александр Старух заявил, что мобильная связь Vodafone также не работает и в Бердянске.

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