"Страна" уже писала, как людям приходится бежать от войны через западную границу. Но это не единственное направление. Также много украинцев едут через границу с Молдовой.

Рассказываем как обстоят дела на этом направлении.

Очереди на выезд из Одессы по направлению к Румынии и Молдове начинается сразу за крайними блок-постами на западных окраинах города. Один из одесситов, как он рассказал "Стране", пытается вывезти в Молдову и дальше – в Румынию, свою жену и тещу. Они выехали по дороге на границу с Молдовой – будут пытаться выехать через КПП Паланка. Этот пограничный пост находится от Одессы на расстоянии чуть более 30 километров.

Семья выехала в 7 утра. В 16.00 следующего дня они до сих пор еще не доехали до пограничного поста – до него осталось всего пять километров. Очередь из стоящих авто выстроилась в три ряда, водители скандалят и иногда даже дерутся с пытающимися вклиниться перед другими машинами. По обочинам идут бесконечным потоком пешеходы с чемоданами, рюкзаками и баулами. Некоторые даже катят коляски с детьми.

Пешеходам перейти границу на Молдову гораздо проще. Мы связываемся с друзьями каждый час – они присылают нам видео и фото очереди. По их словам, рядом с трассой нет никаких элементарных удобств – по нужде люди ходят в редкие лесопосадки. К счастью, местные владельцы придорожных кафешек организовали раздачу бесплатного горячего чая, детей и даже взрослых кормят бутербродами.

Главная проблема - проход через границу взрослых мужчин, которым запрещён выезд из страны.

Люди, которые уже перешли границу, рассказали, что пограничники на словах запрещают взрослым мужчинам проход границы. Но при этом просто рисуют на бумажке цифру взятки. Деньги принимают в загранпаспорте между страниц. Если обнаруживают купюры, без разговоров ставят штамп и пропускают.

Информация о том, что коррумпированные украинские пограничники уже поставили процесс пропуска мужчин на конвейер, подтверждают еще несколько источников "Страны". Таксы колеблются в районе нескольких тысяч долларов за пропуск украинца призывного возраста. К слову, на нескольких особо загруженных пограничных постах сотрудники ГПСУ берутся ускорить проход автомобиля вне очереди к посту – цена вопроса – от 100 до 200 долларов.

Сотрудник ГПСУ просто садится за руль автомобиля и едет по обочине до поста. Но для этого водителю машины нужно сходить пешком к посту и договориться с крутящимися вокруг КПП посредниками. Решалы вполголоса предлагают свое посредничество в проезде вне очереди. А также услугу – "договориться" с пограничниками на пропуск мужчины призывного возраста. Плата за посредничество – от 50 до 100 долларов.

Люди, перешедшие границу в Молдову, позже перезванивают и рассказывают, что некоторые наши беженцы ведут себя там, мягко говоря, не лучшим образом.

"Молдавские волонтеры накрыли столы с бесплатными бутербродами, не очень состоятельные местные несут последнее беженцам. И вдруг на наших глазах выскакивает из роскошного Мерседеса украинский беженец и сгребает со стола в сумку с полсотни бутербродов, отталкивая других украинцев из очереди. Также многие украинские беженцы мусорят на дорогах, выбрасывают пакеты с объедками прямо на газоны.. Есть такие, которые пристают к молдавским волонтерам, которые говорят с нашими на русском языке. И требуют общаться с ними на "державной, украинской мове". Когда попытался таким идиотам объяснить, что это уже Молдова, где украинский – не государственный, а русский язык – просто язык межнационального общения, то они в драку полезли со мной. Орали, что молдавские волонтеры специально их "троллят" русским языком, дескать, могли бы пару фраз выучить на украинском. Также возмущение молдаван вызывает то, что украинские беженцы просто требуют им предоставить им лучшее жилье. На моих глазах одна из украинских семей матерно отказалась от предложенного им жилья в селе, с удобствами во дворе. Наши возмущались, дескать, молдаване просто обязаны предоставить им номера в отеле со всеми удобствами. Откуда отели в приграничных селах, неясно, но они очень сильно орали и возмущались", - рассказал одессит Юрий В.

К слову, многие беженцы все же пытаются урезонить чересчур наглых соотечественников, объясняя, что наших здесь принимают и помогают просто по доброй воле.