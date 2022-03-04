Антон Геращенко. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко описал процедуру выдачи пленных российских военных. По его словам, пленные будут выдаваться их матерям. Для этого матерям придется ехать забирать пленного в Киев.

Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:

  • Написать в телеграм-канал "Груз-200" https://t.me/rf200_now
  • Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862
  • Написать на почту Vernis_iz_ukraine@gmail.com

Чтоб попасть в Киев Геращенко предлагает добираться до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной.

В МВД Украины описали процедуру выдачи пленных российских военных матерям

В МВД Украины описали процедуру выдачи пленных российских военных матерям

В МВД Украины описали процедуру выдачи пленных российских военных матерям

Также Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ.

Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ

Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ

Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ

Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ

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