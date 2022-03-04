В МВД Украины опубликовали первые списки пленных россиян и описали процедуру их выдачи матерям
Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко описал процедуру выдачи пленных российских военных. По его словам, пленные будут выдаваться их матерям. Для этого матерям придется ехать забирать пленного в Киев.
Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:
- Написать в телеграм-канал "Груз-200" https://t.me/rf200_now
- Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862
- Написать на почту Vernis_iz_ukraine@gmail.com
Чтоб попасть в Киев Геращенко предлагает добираться до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной.
Также Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ.
Напомним, 1 марта в Сумской области прошел первый обмен пленными после начала войны.
"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.
Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.
Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.
Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.
В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.
Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".