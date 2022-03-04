Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко описал процедуру выдачи пленных российских военных. По его словам, пленные будут выдаваться их матерям. Для этого матерям придется ехать забирать пленного в Киев.

Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:

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Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862

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Чтоб попасть в Киев Геращенко предлагает добираться до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной.

Также Геращенко обнародовал список пленных военнослужащих РФ.

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