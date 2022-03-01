В Сумской области прошел первый обмен пленными после начала войны
Украинская сторона заявляет, что в Сумской области прошел первый обмен пленными после вторжения России в Украину. Пять украинских пленных обменяли на одного российского офицера военной полиции.
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, из плена вернулись в Украину:
- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
- Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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