Украинская сторона заявляет, что в Сумской области прошел первый обмен пленными после вторжения России в Украину. Пять украинских пленных обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, из плена вернулись в Украину:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.

Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

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