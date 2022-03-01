Россиянин, на которого обменяли украинских пленных. Скриншот из видео

Украинская сторона заявляет, что в Сумской области прошел первый обмен пленными после вторжения России в Украину. Пять украинских пленных обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, из плена вернулись в Украину:

  • Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
  • Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
  • Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
  • Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
  • Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

в Сумской области прошел первый обмен пленными

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