Украинские сотовые операторы заблокировали российские номера в своих сетях - МВД
Украинские мобильные операторы отключили связь россиянам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям.
Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
По словам Геращенко, связь – это один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.
"Избавившись от возможности звонить по своим номерам, российские войска все чаще отбирают телефоны у граждан. Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон", - призвал советник главы МВД.
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