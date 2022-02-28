В Киеве Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки решил переименоваться в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

То есть - убрать из названия слово "русский". Решение принял многолетний руководитель театра Михаил Резникович. Коллектив в своем обращении это решение поддержал.

Он написал обращение для работников театра Леси Украинки (приводим текст полностью). "В эти трагические для всех нас дни, когда рядом с нами идут бои, когда гибнут люди, я нахожусь в Киеве, в театре, отвечаю за театр творчески, организационно и морально. У кого есть возможность - тоже в театре. Кто-то выехал эвакуационными поездами, кто-то остается в бомбоубежищах, а у кого есть силы - непосредственно участвует в героической обороне Киева.

В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных точек зрения по поводу того, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных точек зрения и по официальному оформлению уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

А теперь немного истории: Театр носит это название почти 100 лет. Это – история театра, история Киева, история Украины. Моя личная история в том, что Театр имени Леси Украинки – моя первая и последняя театральная любовь. С этим театром связана почти вся моя творческая жизнь. Здесь я воспитал несколько поколений артистов, многие стали народными и заслуженными артистами Украины. За десятилетие я поставил более ста представлений по произведениям русской, украинской и мировой драматургии. Более 25 лет у нас с большим успехом идет величайшая драма Леси Украинки "Каменный хозяин". Недавно мы поставили спектакль о жизни Леси Украинки "Три любви". Восемь лет у нас в театре идет драма "Везде один" о жизни и творчестве выдающегося украинца Тараса Шевченко. Самые нежные творческие отношения всегда были у меня с драматургами и прозаиками Украины – Николаем Зарудным и Павлом Загребельным. Более ста раз прошли в театре представления по романам П.А. Загребельного "Разгон" и "День для грядущего" ("Предел спокойствия" и "Кто за, кто против"). Более трехсот раз в театре прошел спектакль "Кафедра" по пьесе украинского драматурга Валерии Врублевской.

Я и весь коллектив Театра желаем нашей стране победы и надеемся поскорее встретить зрителей в стенах Театра под мирным небом", - написал Резникович.

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