Президент Турции Реджеп Эрдоган, отказавшийся делать выбор между Россией и Украиной, выступил с заявлением, в котором изложил основные тезисы решения украино-российского конфликта и продолжил тактику лавирования.

Эрдоган сказал, что мир переживает процесс радикальных изменений. Рушится столетняя система глобального управления. После Второй мировой войны политическое и экономическое функционирование является наиболее важной причиной возникших проблем. После окончания холодной войны эта болезненная система стала еще более неустойчивой.

"Тот факт, что страны, которые являются стороной проблемы и даже причиной, также являются обладателями позиций по арбитражу и урегулированию в Совете Безопасности ООН, осложняет ситуацию. Мы призвали Украину и Россию, которых мы считаем друзьями, решать проблемы посредством диалога", - заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция привержена использованию Конвенции Монтре для предотвращения эскалации кризиса.

"Мы считаем нападение России неприемлемым, Турция восхищается усилиями украинского правительства и его народа по защите своей территории. Страна выполнила свои обязательства в рамках институтов и альянсов, частью которых она является, особенно ООН, НАТО и ЕС, и будет продолжать делать это в будущем", - сказал президент Турции.

"Мы говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России ради этого и призываем Украину и Россию разрешить свой конфликт путем диалога. Мы предложили посредничество России и Украине", - подытожил Эрдоган.

"Тактика прежняя: ни с кем не поссориться и лавировать", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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