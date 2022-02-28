Работающее много лет в нашей стране "Русское Радио Украина" объявило о смене названия и переформатировании радиостанции.

Об этом говорится в сообщении официального сайта компании TAVR Media.

"В первые дни после начала войны радиостанции группы TAVR Media присоединились к максимально эффективной инициативе информационного марафона «Единые новости». Мы прекратили трансляцию развлекательного и музыкального контента и стали в один строй с телеканалами, соединяя в свои эфиры единый государственный информационный контент. Мы все едины в ответственности за правду, которую слышит украинский народ!", говорится в сообщении.

Официальный сайт сообщает об ещё одном важном решении, принятом группой TAVR Media

"Ещё с 2014 года мы прекрасно понимали и ощущали свои репутационные потери. Но также мы знали, что радиостанцию ​​слушают на востоке, юге и особенно на оккупированных территориях Украины, включая Крым. Поэтому для нас это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение. Поэтому мы оставили информационный мостик с оккупированными территориями. Нам также важно иметь канал коммуникации с нашими гражданами на юге и востоке Украины, поскольку мы точно знали, что информацию на волнах любимой радиостанции они воспринимают с доверием", говорится в сообщении.

"Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция. Слава Україні! Героям слава!", - сообщает TAVR Media.

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