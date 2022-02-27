В России скончался легендарный радиоведущий Виктор Татарский, которого называли символом радиовещания РФ. Ему было 82 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Татарский родился 17 ноября 1939 года в Ленинграде в семье ученых. Его отец заведовал кафедрой кристаллографии и геологии Ленинградского университета имени Жданова, мать была доктором наук и заведующей кафедры кристаллографии Академии наук.

Через два года после его рождения началась Великая Отечественная война. Витя попал в детский дом и оставался в блокадном Ленинграде все 872 дня окружения города.

Он окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина. С 1967 года, начиная с седьмого выпуска, бессменно вел передачу "Встреча с песней". В ноябре 2006 года вышел ее 1000-й выпуск.

Помимо "Встречи…", Татарский стал душой передач "Музыкальный голос", "Запишите на ваши магнитофоны" и "На всех широтах".

За вклад в развитие культуры ему присвоили звание Народного артиста РФ.

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