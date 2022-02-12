Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Наибольшую известность актрисе принесли роли в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека".

О смерти Зинаиды Кириенко сообщает ТАСС в субботу, 12 февраля, со ссылкой на заявление представителя Союза кинематографистов России.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", - рассказал представитель российских кинематографистов.

Время и место прощания с народной артисткой пока не известны.

Справка.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Артистка снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках", Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".

Кроме того, Зинаида Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.

В 1965 году актриса получила звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".

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