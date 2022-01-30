Режиссер Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"Да, это так", - сказали в Союзе, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Причина смерти народного артиста России не называется.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд в Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Во время учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967), затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968).

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина "Тигры на льду", снятая в 1971 году. Всего по его сценариям вышли более 50 фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), а также "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Курочка-ряба", а также сериалов "Провинциалы" и "Сонька - Золотая Ручка".

Он также стал сценаристом к мультфильмам "Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", "Волчище - серый хвостище", "Медведь - липовая нога" и "Приключения пингвиненка Лоло".

В качестве режиссера Мережко работал, над сериалом "Сонька - Золотая Ручка" и телефильмом "Новогодние мужчины".

Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.