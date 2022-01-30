В России на 86-м году жизни после продолжительной болезни умер актер Леонид Куравлева.

Информацию о его смерти сообщил российский телеграм-канал "112".

10 января стало известно, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. СМИ сообщали, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий отрицал данную информацию.

21 января артиста перевели в хоспис. В результате осмотра ему присвоили паллиативный статус (это значит, что у него есть неизлечимое заболевание, при котором можно только оказывать паллиативную помощь - то есть облегчать симптомы). Поэтому Куравлева решили перевести в хоспис имеги В.В. Миллионщиковой.

По данным журналистов у любимого многими актера было тяжелое поражение головного мозга - цереброваскулярная болезнь (ЦВБ). Она приводит к поражению сосудов головного мозга, нарушению мозгового кровообращения и ухудшению мозговой активности.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Он сыграл в таких фильмах, как "Вий", Живет такой парень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". Звание народного артиста СССР он получил в 1977 году.

В октябре 2019 года фильм "Вий" с участием актера попал в сотню лучших "ужастиков" всех времен.

В ноябре 2017 года актер попал в базу "Миротворца" вместе с Алексеем Булдаковым. Согласно записям в разделе "Чистилище", оба актера являются подписантами так называемого "Коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Напомним, в ноябре 2021 года умер актер и продюсер Михаил Зубов, который снимался в известном российском сериале "Воронины". Он ушел из жизни на 43-м году жизни. Позже его жена сообщила о том, что ее супруг скончался в результате заболевания Covid-19 и пневмонией.