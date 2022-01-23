На 94-м году жизни умерла польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Краффтувна.

Об этом сообщает Interia Fiml.

Информацию подтвердили в национальной актерской ассоциации, однако причину смерти не раскрыли. Артистка известна зрителям по роли Гонораты из сериала "Четыре танкиста и собака".

Краффтувна родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. В юности обучалась танцам и пантомиме, в 1946 году дебютировала на сцене, а в 1953-м — в кино. На счету актрисы роли в кинокартинах "Дело, которое надо уладить", "Дождливый июль", "Пиковый валет", "Сегодня ночью погибнет город" и "Беспокойный постоялец".

Ранее мы писали, что скончался латвийский актер Арнис Лицитис, снимавшийся в фильмах "Узник замка Иф", "Воры в законе", и сериале "Ранетки". Ему было 76 лет.

Кроме этого, французский актер Гаспар Ульель умер в университетской больнице Гренобля, куда его доставили с черепно-мозговой травмой после несчастного случая на горнолыжном курорте юго-востоке Франции. Ему было 37 лет. Ульель получил травму на лыжной трассе юго-востоке Франции во вторник, 18 января, после чего его госпитализировали в университетскую больницу Гренобля с черепно-мозговой травмой.