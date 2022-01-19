В Соединенных Штатах Америки умер бывший креативный директор и экс-главный редактор журнала Vogue, личный стилист экс-президента США Барака Обамы и его жены Мишель Андре Леон Телли. Ему было 73 года.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Мужчина умер в больнице в Уайт-Плейнс, в штате Нью-Йорк. Причины смерти 74-летнего стилиста не уточняются. Тэлли сыграл важную роль в видении и направлении Vogue в 80-х и 90-х годах, когда он продвигался вверх по рейтингу журнала, чтобы в конечном итоге стать директором отдела новостей, которым он руководил с 83 по 87 год, после чего он стал креативным директором.

Телли работал судьей на шоу "Топ-модель по-американски" и какое-то время был личным стилистом Барака Обамы и его супруги Мишель.

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