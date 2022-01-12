В России скончался журналист и телеведущий программы "Новости культуры" Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает российское издание "Известия" во вторник, 11 января.

Обстоятельства смерти Михаила Зеленского не уточняются.

Журналист Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" по фигурному катанию.

В 1996 году поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих.

В 1999-2001 годах вел выпуски программы "Вести" на телеканалах РТР и "Культура".

С февраля 2001 года по февраль 2011 года вел программу "Вести-Москва". С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала "Россия-24".

В 2015 году Зеленский стал автором документального фильма "Валаам. Остров спасения".

С сентября 2017 года был обозревателем телеканала "Россия-Культура" и ведущим программы "Новости культуры".

Кроме того, Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

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