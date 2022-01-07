Первый темнокожий лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает издание TMZ.

Актеру было 94 года. О причинах его смерти не сообщается.

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на смерть Пуатье в своем Twitter.

"Своими новаторскими ролями и исключительным талантом Сидни Пуатье олицетворял достоинство и изящество, раскрывая силу фильмов, сближающих нас. Он также открыл двери для поколения актеров. Мы с Мишель передаем нашу любовь его семье и легиону поклонников", - написал Барак Обама.

Сидни Пуатье родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою продолжительную карьеру актёр сыграл в нескольких десятках фильмов.

В 1963-м за роль в фильме "Полевые лилии" Пуатье получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Также Пуатье сыграл запоминающиеся роли в фильмах "Сэру с любовью" и "В ночном разгаре" 1967 года.Однако далее актер резко сменил сферу своей деятельности и стал дипломатом Багамских островов.

С 1997 по 2007 годы он работал полномочным и чрезвычайным послом в Японии.

Барак Обама с женой Мишель и с Сидни Пуатье. Источник: Twitter/Барак Обама

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