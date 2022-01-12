В американском хосписе умер правнук одного из самых известных русских писателей Льва Толстого Сергей. Мужчине было 99 лет и он умер в нищете.

Об этом сообщает The Washington Post.

Сергей Толстой умер 4 января в в хосписном центре в Бетесде, штат Мэриленд. У него были проблемы с сердцем и глотанием, проблемы со слухом и зрением, и, возможно, он перенес инсульт. Точная причина смерти неизвестна. Детей у мужчины не было.

Сергей был сыном внучки Льва Толстого графини Веры и чешского предпринимателя Одо Баковского, родился он в 1922 году. Первая половина жизни правнука писателя прошла в Европе, а во время Второй мировой войны, как он рассказал Sun, его завербовали для выполнения специальной миссии в армии США для проведения разведывательной работы против русских на основе его языковых навыков. Также он подрабатывал преподавая русский язык. Однако большая часть времени Сергея была посвящена азартным играм.

Когда Сергей переехал в США, то начал зарабатывать на лошадиных скачках. Он называл себя "бездомным графом". В 2010 году, по словам Сергея, что его доход состоял только из 213 долларов ежемесячного чека от социального обеспечения, из которых 64 доллара шли на оплату аренды в приюте для малоимущих, где он прожил 30 лет.

Сергей Толстой. Фото: washingtonpost

Напомним, в США умер известный комик, который был рассказчиком в сериале "Как я встретил вашу маму".

Также сообщалось о смерти бывшего шеф-повар Путина и Ельцина.