В ночь с субботы на воскресенье, 13 февраля, в Калифорнии умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, который снимал "Охотников за привидениями".

Об этом со ссылкой на семью режиссера сообщает The Associated Press.

Райтману было 75 лет. Он умер ночью в своем доме. Причина смерти не уточняется.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по изготовлению уксуса. Когда Райтману было четыре года, его семья бежала из страны и через некоторое время поселилась в Торонто.

Широкую известность режиссер получил с выходом фильма "Охотники за привидениями" (1984). Райтман также снял такие фильмы, как "Близнецы" (1988), "Детсадовский полицейский" (1990), "Джуниор" (1995) и "Шесть дней, семь ночей" (1998).

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