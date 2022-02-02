Сегодня, 2 февраля, в США и других странах традиционно празднуют День сурка, считается, что животное предсказывает погоду. Однако в штате Нью-Джерси праздник не состоялся, поскольку сурок Миллтаун Мэл умер за несколько дней до этого.

Об этом сообщает Сentraljersey.

"Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков находятся в спячке... Мы везде пытались найти замену, но безрезультатно", - сообщили организаторы мероприятия.

Прошлый год был шестым годом, когда этот сурок предсказывал погоду. Он предсказал еще шесть недель зимы в 2021 году, раннюю весну в 2020 году, еще шесть недель зимы в 2019 году и раннюю весну в предыдущие три года.

Предыдущий сурок Мел скончался в августе 2015 года после того, как за эти годы сделал несколько благоприятных прогнозов.

Напомним, харьковский сурок спрогнозировал холодную весну и выбрал лучшее "антистресс-блюдо".

Также сообщалось, что американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы в США.