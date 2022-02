Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил во время празднования Дня сурка предсказал еще шесть недель зимы в Соединенных Штатах.

Тысячи людей собрались 2 февраля в городе Панксатони, штат Пенсильвания, чтобы узнать предсказание сурка Фила. Зверек вышел из своей норы примерно в 07:25 по местному времени и увидел свою тень.

"Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" - говорится в письме, которое зачитал во время церемонии один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила.

День сурка отмечается в Соединенных Штатах 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней.

Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, то весна придет нескоро.

It’s Groundhog Day 2/2/22 and Punxsutawney Phil “sees his shadow” for another 6 weeks of winter. Everyone is not happy except Florida. 😂



A little known fact… they don’t look for a shadow. Phil picks a scroll. One says he sees a shadow, the other one says he doesn’t. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Fy6z4HQb0a