Вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что россияне "правильно боятся" удара по Москве во время празднования 9 Мая. Так он объяснил, почему, по его мнению, президент РФ Владимир Путин предложил установить трёхдневное перемирие к 80-летию победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что парад в Москве отменять не будут, несмотря на угрожающие намёки Зеленского.

Но в Украине тему удара по параду начали активно обсуждать. Мысль Зеленского развил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, заявивший, что это задача осуществима, если поступит команда.

Способна ли Украина нанести такой удар? Ответ да, поскольку подобные прецеденты уже случались. Наиболее известный - атака дронов на Кремль 3 мая 2023 года. И с тех пор дальнобойные возможности ВСУ возросли: беспилотники долетают не только до Москвы, но и до Ленинградской области, и восточнее Волги.

Чем сейчас Украина может ударить по российской столице?

Расстояние от украинской границы до Москвы составляет около 450–500 километров. У ВСУ точно есть дроны, способные его преодолевать. Однако их довольно просто сбивать и с большой долей вероятности с учетом повышенных мер безопасности в Москве и ее окрестностях на 9 мая беспилотники будут уничтожать на подступах к столице.

Есть ли возможности у ВСУ ударить по Москве ракетами?

Британо-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, запускаемые с самолётов, в максимальной комплектации обладают дальностью до 560 километров. Как и последняя модификация ATACMS ракета Block 1A-ER, которая может бить на расстояние до 500 км.

На вооружении Украины имеются и Storm Shadow, и ATACMS. Но есть ли у ВСУ модификации с максимальной дальностью, вопрос открытый. Ранее говорилось, что Украина обладает ракетами дальностью 300-350 км, и об ударах по российской территории на большую глубину не сообщалось. Их действие ограничивалось приграничными с Украиной регионами. Кроме того, касательно Storm Shadow/SCALP есть ограничения по близости подлета самолётов с ними к российской границе, где их могут сбить системы ПВО РФ или истребители.

Второй проблемный момент с западными дальнобойными боеприпасами - одобрят ли западные союзники удар по Москве в день парада на 9 мая. Без их согласия и целеуказания удар будет невозможен: как писали западные СМИ, все удары западным дальнобойным оружием и даже из РСЗО HIMARS утверждают американцы. Отметим, что с момента инаугурации Дональда Трампа сообщений об ударах по международно признанной территории России британскими либо американскими дальнобойными ракетами почти не поступало.

Украинские власти заявляли, что на финальной стадии находится разработка аналогичных "Искандеру" отечественных баллистических ракет с дальностью около 500 или даже 700 километров (проекты "Гром" и "Сапсан"). Однако нет подтверждений того, что эти ракеты уже готовы к боевому применению.

Также заявлялось, что украинская крылатая ракета "Нептун", изначально созданная для поражения морских целей, уже адаптирована для ударов по наземным объектам. Сообщается о её возможной модернизации, увеличившей дальность до 400–500 км. Однако публичных подтверждений наличия таких модификаций у ВСУ тоже не было.

Но скорее всего, если будет принято решение об ударе, основную роль сыграют беспилотники, хотя, как отмечалось выше, значительный ущерб, кроме информационно-психологического, они вряд ли смогут нанести.

По данным открытых источников, украинский дрон UJ-22 Airborne способен преодолевать до 800 км и не раз применялся для полётов в глубь российской территории. Более совершенный дрон-камикадзе "Бобёр", ставший известным после серии атак на Москву, обладает дальностью до 1000 км и несёт боевую часть массой до 20 кг. Ещё одна модель - реактивный беспилотник "Лютый", способный поражать цели на расстоянии более 1000 км с боевой частью до 75 кг. Он разрабатывался с расчётом на преодоление систем ПВО и РЭБ.

Также у ВСУ есть гибридный вариант - ракета-дрон "Паляница". Ее характеристики не разглашаются, но военные телеграм-каналы предполагали, что дальность может составлять до 700 километров. Это одна из наиболее свежих разработок, и насколько она готова к боевому применению, неизвестно. Тем не менее, слухи о единичных ударах "Паляницей" уже ходят.

Кроме серийных моделей, Украина активно использует самодельные и модифицированные аппараты от планеров до лёгких дронов с поршневыми двигателями, приспособленных для ударов на расстоянии 500–900 км.

При этом стоит отметить, что после довольно интенсивных налетов на московский регион в 2023 году эта активность в основном сошла на нет. И среди недавних прецедентов можно вспомнить атаку 11 марта, когда дроны впервые за долгое время атаковали Подмосковье. Хотя налет был массированным, о существенном ущербе для российских объектов ничего не известно. То есть московская ПВО скорее всего была за последний год значительно усилена.

Тем не менее, очевидно, что теоретически организовать атаку на Москву волне возможно. Но если удар будет нанесен, это может создать угрозу отношениям Киева с Трампом, которые и без того крайне хрупкие.

Американский президент только сейчас начал критиковать РФ за ракетные удары по Украине. Однако после обстрела Москвы на 9 мая эта критика может обернуться в другую сторону и увеличить вероятность того, что Трамп выйдет из переговорного процесса, заодно и прекратив помощь Украине. От чего, как пишут западные СМИ, Зеленский его отговаривал на встрече в Ватикане.

Кроме того, в центр Москвы съедутся некоторые мировые лидеры, включая главу КНР Си Цзиньпина. И налет способен вызвать еще и крупный международный скандал. А главное, после него скорее всего последует масштабный российский ответ, который может вызвать новые массовые жертвы в Украине.

То есть риски велики. И поэтому не исключено, что разговоры об ударе по Красной площади - это не столько анонс атаки, сколько часть информационной кампании Банковой на тему, почему Москва хочет перемирия на 9 мая. В этой логике РФ требует прекращения огня из страха перед ВСУ, что может послужить лишним обоснованием, почему Киев на такое перемирие не пойдет.