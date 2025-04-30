Украина имеет возможность при желании ударить по военному параду на 9 мая в Москве, где соберутся многие мировые лидеры.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

По словам народного депутата, удар по Красной площади не представляет особой сложности.

"Если мы говорим о наших возможностях, то у нас такие возможности есть, и если там будет команда, то все будет спланировано. Россияне стянут все, что только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь. Я думаю, что все будет стянуто на Красную площадь. Но смотрите: у нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "да" при желании спланировать такую операцию. Это не такая уж и сложность", - заявил нардеп.

Напомним, вчера во время вечернего обращения Владимир Зеленский намекнул на удар по параду на 9 мая в Москве.

В Кремле прокомментировали слова президента Украины.

"Парад на 9 мая будет", - коротко сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как мы сообщали, глава Кремля Владимир Путин объявил одностороннее перемирие на 8-10 мая, которое пока Украина не поддержала.