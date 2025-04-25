Полиция Берлина вновь намерена запретить флаги России и СССР 8 и 9 мая.

Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

Распоряжение, как уточняет газета, все еще находится в стадии подготовки и должно действовать с 6:00 по местному времени 8 мая до 22:00 9 мая вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

Также сообщается, что за основу возьмут прошлогодний документ, который запрещал еще флаги Беларуси и Чечни.

Напомним, в 2023 году Административный суд Берлина запретил демонстрацию на праздновании 9 мая российских флагов и символики.

В прошлом году власти Германии запретили использование российских флагов, военной формы, плакатов с буквами V или Z во время мероприятий к 9 мая в Берлине.