Из церемониального зала в резиденции президента Грузии убрали флаг Евросоюза.

Соответствующие фото распространили политические телеграм-каналы.

В настоящее время в помещении находятся только государственный флаг и президентский штандарт с гербом страны.

Ранее Грузия приостановила свою работу в ПАСЕ из-за требования европейцев "организовать подлинно демократические новые выборы".

Грузины назвали это нарушением суверенитета и предательством их общества.

Напомним, в Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили после того как предыдущий президент Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.

За единственного кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали 224 из трёхсот выборщиков.

Как мы сообщали, что известно о бывшем футболисте, победившем на выборах в Грузии.

Депутатом "Грузинской мечты" Кавелашвили стал в 2016 году, но летом 2022 года вышел из этой политсилы и основал организацию "Сила народа".

Именно это организация в 2023 году инициировала принятие закона об иноагентах, что привёл к резкому охлаждению отношений грузинской власти и Запада, послужив почвой для разговоров о развороте Тбилиси к Москве.

Новый грузинский лидер выступает жёстким критиком оппозиции и акций её активистов, называя их "инспирированными Западом" с целью "украинизации Грузии" и "втягивания страны в войну с РФ".