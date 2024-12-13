Госдепартамент США запретил выдавать американские визы двум десяткам чиновников "Грузинской мечты". Об этом говорится на сайте Госдепа.

Визовые санкции затронули министров, депутатов, сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и частных лиц.

"Партия "Грузинская мечта" отказалась от евроатлантического будущего Грузии, которого в подавляющем большинстве желает грузинский народ и которое предусматривает конституция Грузии. Мы стремимся к тому, чтобы высокопоставленные должностные лица, ответственные за подрыв демократии или причастные к нему, подвергались визовым ограничениям", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина также ввела санкции против "Мечты". В санкционный список Украины попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, а также основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.

Первыми санкции против властей Грузии за подавление протестов в Тбилиси ввели Литва, Латвия и Эстония.