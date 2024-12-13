Госдеп США запретил въезд чиновникам "Грузинской мечты"
Госдепартамент США запретил выдавать американские визы двум десяткам чиновников "Грузинской мечты". Об этом говорится на сайте Госдепа.
Визовые санкции затронули министров, депутатов, сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и частных лиц.
"Партия "Грузинская мечта" отказалась от евроатлантического будущего Грузии, которого в подавляющем большинстве желает грузинский народ и которое предусматривает конституция Грузии. Мы стремимся к тому, чтобы высокопоставленные должностные лица, ответственные за подрыв демократии или причастные к нему, подвергались визовым ограничениям", - говорится в сообщении.
Напомним, что Украина также ввела санкции против "Мечты". В санкционный список Украины попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, а также основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.
Первыми санкции против властей Грузии за подавление протестов в Тбилиси ввели Литва, Латвия и Эстония.