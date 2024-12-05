Украина ввела санкции против премьера и других руководителей Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел санкции против властей Грузии.
"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", - заявил президент.
В санкционный список Украины попал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
А также основатель "Грузинской мечты" Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, министр культуры, спорта и молодёжи Теа Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.
Полный список:
- Бидзина Иванишвили;
- Григол Лилуашвили;
- Кахабер Каладзе;
- Михаил Чинчаладзе;
- Мамука Мдинарадзе;
- Вахтанг Гомелаури;
- Отар Парцхаладзе;
- Ираклий Рухадзе;
- Леван Мурусидзе;
- Виктор Джапаридзе;
- Димитри Самхарадзе;
- Георгий Хаиндрава;
- Ираклий Кобахидзе;
- Георгий Кобахидзе;
- Звиад Шаламберидзе;
- Шалва Тадумадзе;
- Теа Цулукиани;
- Ираклий Карселадзе;
- Каха Бекаури.
Напомним, что первыми санкции против властей Грузии ввели Литва, Латвия и Эстония.
NGnewsgeorgia сообщает, что в Тбилиси сегодня была первая спокойная ночь за неделю без столкновений демонстрантов и полиции.
Однако двое человек все же были задержаны после словесной перепалки с силовиками.
Ранее СМИ писали, что в Грузии проходят массовые обыски в офисах оппозиционных партий и задержания активистов.