Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел санкции против властей Грузии.

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", - заявил президент.

В санкционный список Украины попал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

А также основатель "Грузинской мечты" Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, министр культуры, спорта и молодёжи Теа Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.

Полный список:

Бидзина Иванишвили;

Григол Лилуашвили;

Кахабер Каладзе;

Михаил Чинчаладзе;

Мамука Мдинарадзе;

Вахтанг Гомелаури;

Отар Парцхаладзе;

Ираклий Рухадзе;

Леван Мурусидзе;

Виктор Джапаридзе;

Димитри Самхарадзе;

Георгий Хаиндрава;

Ираклий Кобахидзе;

Георгий Кобахидзе;

Звиад Шаламберидзе;

Шалва Тадумадзе;

Теа Цулукиани;

Ираклий Карселадзе;

Каха Бекаури.

Напомним, что первыми санкции против властей Грузии ввели Литва, Латвия и Эстония.

NGnewsgeorgia сообщает, что в Тбилиси сегодня была первая спокойная ночь за неделю без столкновений демонстрантов и полиции.

Однако двое человек все же были задержаны после словесной перепалки с силовиками.

Ранее СМИ писали, что в Грузии проходят массовые обыски в офисах оппозиционных партий и задержания активистов.