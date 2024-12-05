Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел санкции против властей Грузии.

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", - заявил президент.

В санкционный список Украины попал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

А также основатель "Грузинской мечты" Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, министр культуры, спорта и молодёжи Теа Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.

Полный список:

  • Бидзина Иванишвили;
  • Григол Лилуашвили;
  • Кахабер Каладзе;
  • Михаил Чинчаладзе;
  • Мамука Мдинарадзе;
  • Вахтанг Гомелаури;
  • Отар Парцхаладзе;
  • Ираклий Рухадзе;
  • Леван Мурусидзе;
  • Виктор Джапаридзе;
  • Димитри Самхарадзе;
  • Георгий Хаиндрава;
  • Ираклий Кобахидзе;
  • Георгий Кобахидзе;
  • Звиад Шаламберидзе;
  • Шалва Тадумадзе;
  • Теа Цулукиани;
  • Ираклий Карселадзе;
  • Каха Бекаури.

Напомним, что первыми санкции против властей Грузии ввели Литва, Латвия и Эстония.

NGnewsgeorgia сообщает, что в Тбилиси сегодня была первая спокойная ночь за неделю без столкновений демонстрантов и полиции. 

Однако двое человек все же были задержаны после словесной перепалки с силовиками.

Ранее СМИ писали, что в Грузии проходят массовые обыски в офисах оппозиционных партий и задержания активистов.

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