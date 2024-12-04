Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против грузинских властей за разгоны протестных акций.

"Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", – заявил президент в вечернем обращении.

Другие заявления президента.

Сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов доложил ему "относительно российских намерений на ближайшее время и ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства". Отметим, что вчера Россия в ООН заявила о "причастности Украины к событиям в Сирии".

Уже почти 5 000 000 украинцев подали заявки на тысячу гривен помощи, а в программу вошла "Укрпочта" – это еще более 2 млн человек, которые получают пенсии и соцвыплаты через нее. Эти люди получат и выплату в 1000 грн.

Напомним, что когда в Грузии начали силой разогнять протесты, Украина сразу поддержала митингующих.

Также Киев осуждал Тбилиси за сравнения протестов с Майданом. И заявлял о "многочисленных нарушениях" на состоявшихся месяц назад выборах в стране.

Отметим также, что первыми санкции против грузинских политиков из-за подавления протестов в Тбилиси ввели Литва, Латвия и Эстония.Они запретили въезд председателю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим руководителям этого министерства.