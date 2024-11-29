В Грузии всю ночь продолжались столкновения протестующих с полицией, которая оттеснила их от парламента. Массовые митинги в Тбилиси начались после отказа властей от евроинтеграции.

По итогу протестующих вытеснили с проспекта Руставели под парламентом - в том числе используя водомёты.

Власти Грузии сообщают о более чем 40 задержанных и трёх десятках пострадавших полицейских.

Украина поддержала протесты оппозиции в Грузии, осудив их силовой разгон, и заявила о "многочисленных нарушениях" на состоявшихся месяц назад выборах в стране.

"Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций. Обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - говорится в заявлении МИДа Украины.

Также Украина заявляет, что "разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС", что наряду с разгоном протестов называет "сворачиванием демократических процессов в стране в угоду Москве".

Протесты разгорелись в связи с приостановкой грузинской властью переговоров о вступлении в ЕС. Но в целом протесты продолжаются с момента объявления результата выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.