В Грузии проходят массовые митинги после отказа властей от евроинтеграции. Митингующие собрались у здания парламента в Тбилиси.

Видео акции появились в соцсетях.

Протестующие заявляют, что решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, в которой закреплено стремление к европейской интеграции. По их мнению, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Вскоре после начала митинга у здания парламента Грузии произошло столкновение протестующих с полицией.

Акция протеста была организована через социальные сети.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил об отказе в переговорах о вступлении в ЕС до 2028 года.

На днях в Грузии протестовали против результатов парламентских выборов.