Европейский парламент не признал итоги парламентских выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование в течение года, причем под международным наблюдением.

Соответствующую резолюцию поддержали 444 евродепутата, 72 высказались против, 82 воздержались.

В резолюции отмечается, что состоявшиеся в середине ноября выборы "не были ни свободными, ни справедливыми, представляют собой еще одно проявление продолжающегося отката страны от демократии, за который правящая партия "Грузинская мечта" несет полную ответственность". Евродепутаты считают, что на выборах было много серьезных нарушений, а потому они не репрезентативны.

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и высокопоставленных чиновников партии "Грузинская мечта".

Отметим, что решения Европарламента не носят обязательного к исполнению характера. К настоящему времени ни одна страна ЕС официально не заявляла о непризнании результатов выборов в Грузии.

В то же время Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от бюджетных гарантий.

Напомним, 16 ноября грузинская Центральная избирательная комиссия официально объявила итоги парламентских выборов. Победила правящая партия "Грузинская мечта", взяв 53,93% голосов.

Оппозиция обвинила партию в фальсификациях и устраивает акции протеста. В ответ "Грузинская мечта" обвинила в масштабных махинациях на выборах оппозицию.