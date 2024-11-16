В Грузии Центральная избирательная комиссия официально объявила итоги парламентских выборов. Победила правящая партия "Грузинская мечта", которая взяла 53,93% (89 мандатов).

Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Также в парламент прошли четыре оппозиционные политсилы:

"За перемены" - 11,03% (19 мандатов),

созданное на основе партии Саакашвили "Единство - Национальное движение" - 10,17% (16 мандатов),

коалиция "Сильная Грузия" - 8,81% (14 мандатов),

"За Грузию" экс-премьера Гахарии - 7,78% (12 мандатов).

Из более чем 3,5 млн граждан с правом голоса, участие в выборах приняли более 2,1 млн человек. Недействительными признаны около 34,9 тысячи бюллетеней.

Оппозиция не признает результатов выборов и заявляет о фальсификации выборов, давлении на избирателей и нарушении тайны голосования. Также все четыре оппозиционные объединения обещают не брать мандаты в новом парламенте.

Парламент нового созыва должен приступить к работе в течение 10 дней после официального объявления результатов.

Около здания ЦИК сегодня прошли протесты. Полиция оттеснила протестующих от здания.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов и призвала к протестам.

Также в США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия.