В США и ЕС раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта"
В США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".
"Международные наблюдатели не назвали результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в заявлении Блинкена.
Госсекретарь отдельно призвал руководство Грузии "отменить законодательство, подрывающее основные свободы" (подразумевая, видимо, закон об иностранных агентах).
Еврокомиссия в свою очередь призвала ЦИК Грузии к "расследованию нарушений".
"Нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорится в заявлении.
В Европе также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".
Ранее критический отчет о выборах в Грузии выпустила ОБСЕ. Однако в отчете не содержались сведения о массовых фальсификациях, о которых говорит оппозиция, отказываясь признавать свое поражение на выборах.
Детальнее в последствиях победы "Грузинской мечты" мы разбирались в отдельном материале.