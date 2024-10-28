В США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".

"Международные наблюдатели не назвали результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь отдельно призвал руководство Грузии "отменить законодательство, подрывающее основные свободы" (подразумевая, видимо, закон об иностранных агентах).

Еврокомиссия в свою очередь призвала ЦИК Грузии к "расследованию нарушений".

"Нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорится в заявлении.

В Европе также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".

Ранее критический отчет о выборах в Грузии выпустила ОБСЕ. Однако в отчете не содержались сведения о массовых фальсификациях, о которых говорит оппозиция, отказываясь признавать свое поражение на выборах.

Детальнее в последствиях победы "Грузинской мечты" мы разбирались в отдельном материале.