По данным ЦИК, которая обработала уже 99% бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили получает большинство голосов на выборах в парламент – 54,2%.



Оппозиция итоги выборов признавать отказалась, обвиняет власти в фальсификации и готовит акции протеста.



Что все это значит и как дальше будут развиваться события?

За более чем десятилетнее правление "Грузинской мечты" акции протеста в Тбилиси были неоднократно. В том числе и после выборов. Однако пошатнуть власть "Мечты" они не смогли.



Все акции проходили по одному и тому же сценарию – сначала массовый "накат" протестующих, многолюдные митинги, попытки захватить госучреждения.



Власти отвечали применением силы при попытках оппозиции прорваться в правительственные здания и в парламент. И на уступки не шли.



И акции, ввиду того, что никакого эффекта они не давали, постепенно сходили на нет.



Судя по всему, у Иванишвили готовятся действовать по такому же сценарию и сейчас. Возможно даже жестче, так как прежнего тормоза в виде опасений негативной реакции ЕС и США у грузинских властей уже нет. Ведь судя по тому, что "Грузинская мечта" приняла закон об иноагентах, несмотря на угрожающие заявления Запада показывают, что Иванишвили готов к введению против себя и членов своей команды западных санкций. И его это не останавливает.



Но вопрос в том, будет ли действовать по тому же сценарию, что обычно, оппозиция? Либо она попытается радикализировать протест и сделать его многократно более масштабным, чем ранее?



Ответ, возможно, узнаем уже в ближайшие дни по тому, как будут идти акции протеста.

К слову, в политкругах Грузии рассматривается сценарий, по которому оппозиция может отказаться от мандатов в новом парламенте. Если нынешние данные ЦИК будут утверждены, то у Грузинской мечты будет более 80 голосов из 150. Но статья 38 Конституции Грузии гласит: "Парламент приобретает полные полномочия с момента признания полномочий двух третей членов Парламента (то есть - 100 человек - Ред.). С указанного момента прекращаются полномочия Парламента предыдущего созыва".

Поэтому, если оппозиционеры не возьмут мандаты, то избранный парламент не получит полные полномочия.

Правда, не факт, что все оппозиционные партии согласятся на такую схему (часть из них может "перевербовать" Иванишвили). Кроме того, если даже эта схема будет осуществлена, то "Грузинская мечта" все равно останется у власти, так как у нее большинство и в нынешнем парламенте.



Если "Грузинской мечте" удастся удержать власть, то это может привести к значительным переменам на Кавказе, о которых мы подробно писали в отдельном материале.



Касательно нынешних выборов есть еще один важный момент. Они проходили в виде противостояния двух лозунгов: "не допустим войны с Россией, потому что мы не хотим, чтоб Грузия пережила то же, что и Украина" и "отстоим европейский выбор, не допустим разворота курса в сторону России". Формально, впрочем, обе стороны обвинения оппонентов отвергали. Власти заявляли, что не отказываются от европейского курса, а оппозиция отрицала, что хочет втянуть Грузию в войну с РФ. Однако, из-за выбранной основными политсилами предвыборной тактике избирателям предлагался категорический выбор "война или мир", "курс в Европу или на Россию".



И итоги выборов должны были показать чей тезис для грузин оказался сильнее – антивоенный или проевропейский.

Официально победил тезис антивоенный. Оппозиция итоги выборов, однако, оспаривает. Но даже по данным ее экзит-полов, партия власти получила большой результат – более 40%.

Другими словами, тема "не дадим втянуть себя в войну с РФ, не повторим судьбу Украины" на постсоветстком пространстве становится достаточно значимой и для элит, и для населения. Даже в Грузии, часть территорий которой была отторгнута в ходе войны с РФ. Также можно вспомнить Молдову, где фактически провальные результаты референдума о евроинтеграции (на котором голоса "за" лишь с мизерным перевесом обошли голоса "против") во многом были обусловлены агитацией противников президента Санду с тезисом "она создает угрозу войны с Россией, а нам нужно дружить со всеми – и с Европой, и с РФ, и с Украиной".



И это новый фактор, который раньше не присутствовал.

Таким образом продолжающая уже почти три года война в Украине становится все большей проблемой для реализации политики Запада в сопредельных с Россией государствах. И чем дольше она будет идти, тем большей проблемой будет.