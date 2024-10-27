На выборах в парламент Грузии избиратели голосовали через специальные машины, внешне похожие на принтер.

Заполненный бюллетень люди засовывали в машину, которая моментально его сканировала и определяла, за кого отдан голос.

После завершения выборов машина выдавала похожий на кассовый чек список партий с результатами голосования на данном аппарате (фото нардепа Алексея Гончаренко).

Данная система затрудняет махинации при подсчете голосов, что является одним из аргументов власти против обвинений в фальсификации выборов, которые выдвигает оппозиция.

Оппозиционеры же говорят, что нарушения были в виде препятствования наблюдателям следить за ходом голосования и идентифицировать избирателей.

А представитель Bellingcat Христо Грозев пишет о влиянии российских спецслужб на грузинский ЦИК.

Напомним, по данным ЦИК, на выборах в парламент победу одержала правящая "Грузинская мечта", которая набрала (после подсчета более 99% бюллетеней) 54,2%. Оппозиция не признает эти результаты выборов, называя их сфальсифицированными.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после победы на выборах "Грузинская мечта" намерена назначить правительство - несмотря на возражения оппозиции, которая обвинила правящую партию в фальсификациях и готовит акции протеста.

По его словам, у оппозиционных партий "нет ресурсов", чтобы помешать работе первого заседания парламента нового созыва.

Премьер назвал непризнание оппозицией итогов выборов "безнадежной попыткой оправдать себя".