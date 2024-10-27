В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в парламент. Опубликованы результаты обработки голосов с 3018 участков (97,01% от общего числа избирателей).

Об этом говорится на сайте грузинской избирательной комиссии.

По данным ЦИК у "Мечты" - 54,2% голосов.

Четыре оппозиционные партии в сумме набирают 37,33% голосов.

В том числе:

"Коалиция перемен" – 10,81%,

"Единство – Национальное движение" – 10,07% (партия Саакашвили),

"Сильная Грузия" – 8,72%,

"За Грузию" – 7,73%.

Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов и готовит на воскресенье акции протеста.

"Коалиция за перемены" пообещала опубликовать "схему фальсификации" в пользу правящей партии "Грузинская мечта" сегодня, 27 октября. "Мечту" обвинили в "конституционном перевороте".

Также партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение" не признает итоги парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.

На сегодня планируются акции протеста.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о победе оппозиционных партий на парламентских выборах.

В чем значение выборов в Грузии мы анализировали в отдельном материале.