В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в парламент. ЦИК огласил предварительные итоги
В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в парламент. Опубликованы результаты обработки голосов с 3018 участков (97,01% от общего числа избирателей).
Об этом говорится на сайте грузинской избирательной комиссии.
По данным ЦИК у "Мечты" - 54,2% голосов.
Четыре оппозиционные партии в сумме набирают 37,33% голосов.
В том числе:
- "Коалиция перемен" – 10,81%,
- "Единство – Национальное движение" – 10,07% (партия Саакашвили),
- "Сильная Грузия" – 8,72%,
- "За Грузию" – 7,73%.
Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов и готовит на воскресенье акции протеста.
"Коалиция за перемены" пообещала опубликовать "схему фальсификации" в пользу правящей партии "Грузинская мечта" сегодня, 27 октября. "Мечту" обвинили в "конституционном перевороте".
Также партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение" не признает итоги парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.
На сегодня планируются акции протеста.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о победе оппозиционных партий на парламентских выборах.
В чем значение выборов в Грузии мы анализировали в отдельном материале.