Парламентские выборы в Грузии. Появились видео вбросов бюллетеней и массовых драк на избирательных участках
Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. Напряжённость там уже нарастает. Зафиксированы первые случаи "массового вброса бюллетеней" и драки на избирательных участках.
По поводу вброса бюллетеней МВД уже возбудило уголовное дело.
Оппозиция заявила о подготовке акций протеста после закрытия избирательных участков.
Между тем в сети появились видео потасовок и вброса бюллетеней. Соответствующие ролики опубликовали местные издания и телеграм-каналы.
Напомним, как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили пытается получить большинство в парламенте и сохранить контроль над правительством. Ей противостоят несколько оппозиционных партий.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала предположение, что её могут отстранить от исполнения обязанностей и арестовать после парламентских выборов.
Мы разбирались в отдельном материале, что означают выборы в парламент Грузии.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.