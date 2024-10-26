Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. Напряжённость там уже нарастает. Зафиксированы первые случаи "массового вброса бюллетеней" и драки на избирательных участках.

По поводу вброса бюллетеней МВД уже возбудило уголовное дело.

Оппозиция заявила о подготовке акций протеста после закрытия избирательных участков.

Между тем в сети появились видео потасовок и вброса бюллетеней. Соответствующие ролики опубликовали местные издания и телеграм-каналы.

Напомним, как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили пытается получить большинство в парламенте и сохранить контроль над правительством. Ей противостоят несколько оппозиционных партий.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала предположение, что её могут отстранить от исполнения обязанностей и арестовать после парламентских выборов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают выборы в парламент Грузии.

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