Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что её могут отстранить от исполнения обязанностей и арестовать после грядущих парламентских выборов.

Об этом политик заявила на пресс-конференции, передаёт грузинский оппозиционный телеканал Mtavari.

Журналисты попросили президента спрогнозировать, что будет, если "Грузинская мечта" одержит победу на предстоящих 26 октября выборах.

"Если это произойдёт, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму", – ответила Зурабишвили.

Напомним, "Грузинская мечта" заявляет, что оппозиция, которую поддерживает Зурабишвили, готовит переворот после голосования.

Об этом же заявил грузинский оппозиционер Ладо Гамсахурдия, который воюет в Курской области РФ на стороне Украины.

Вместе с тем, на той же пресс-конференции президент заявила, что в Грузии никто не планирует совершать переворот и захватывать здание Центризбиркома.

"Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот. Здание ЦИК может стоять на месте, и пусть (комиссия) позаботится о публикации реальных итогов выборов", – сказала Зурабишвили.

Напомним, в правящей партии Грузии не считают Саломе Зурабишвили президентом страны.

Тем не менее, предыдущая попытка импичмента Зурабишвили провалилась.