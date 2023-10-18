В Грузии провалилась попытка импичмента президента Саломе Зурабишвили, которую обвинили в нарушении Конституции своими поездками за рубеж.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

У правящей коалиции "Грузинской мечты" и "Силы народа" не хватило голосов. На двоих у них 85 депутатов. За импичмент проголосовали 86 из 100 необходимых.

Не проголосовали почти все оппозиционные депутаты.

Ранее Конституционный суд постановил, что Зурабишвили нарушила Конституцию своими поездками за рубеж, которые не были согласованы с правительством, что открыло возможность для голосования об импичменте.

В правящей партии заявили, что визиты Зурабишвили в Европу являются "контрпродуктивными" и могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

В правительстве Грузии заявили, что не одобрили поездки президента в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Также мы писали, что власти Грузии заявляют, что соратники экс-президента Михаила Саакашвили планируют в октябре-декабре устроить массовые беспорядки с целью силового свержения правительства.