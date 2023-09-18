Власти Грузии заявляют, что соратники экс-президента Михаила Саакашвили планируют в октябре-декабре устроить массовые беспорядки с целью силового свержения правительства.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

Начать эти беспорядки на лозунгах борьбы с "пророссийской властью", по утверждению СГБ, планируется после публикации отчетов Еврокомиссии и Евросоюза.

Организаторами этого плана называют бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшего его заместителя, а ныне заместителя военной контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе, бывшего охранника Саакашвили Михаила Батурина, командира действующего в Украине "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

Заявлено, что реализация данного плана планируется при координации и финансовой поддержке неких зарубежных стран.

Якобы планируется реализация сценария Евромайдана - создание палаточного городка и баррикад на центральных проспектах и стратегических объектах Грузии, захват правительственных зданий.

Также СГБ заявляет о планировании провокации с подрывом палатки и гибелью протестующих для "создания образа жертв режима и эскалации конфликта между протестующими и силовиками".

Служба госбезопасности заявляет, что будет противодействовать этим планам.

Напомним, в начале сентября в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что запускает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина – визиты президента в Европу вопреки позиции правительства.

Также мы рассказывали, что в мае депутаты грузинского парламента подрались на заседании из-за возобновления авиасообщения с Россией.