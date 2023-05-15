Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию первой российской авиакомпании. "Азимут" сможет начать полеты уже с 17 мая по маршруту Москва - Тбилиси - Москва семь раз в неделю.

Об этом заявил глава грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили в интервью телеканалу Imedi.

Он отметил, что агентство получило заявки от пяти авиакомпаний, но пока завершено рассмотрение лишь одной. Среди подавших заявки есть и грузинская Georgian Airways.

Как сказал Давиташвили, Грузия изучила опыт стран, куда продолжают летать российские авиакомпании несмотря на санкции и приняла наиболее строгие требования. Грузия не допустит к полетам авиакомпании, попавшие под санкции Евросоюза, а также самолеты, которые потеряли техническую поддержку производителя.

Возглавляемое им агентство заявило, что проверяет все заявки авиакомпаний на соответствие этим требованиям, и разрешения на полеты будут выдаваться в соответствии с ними.

Сейчас "Азимут" не входит в черные списки ЕС, отметило агентство.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сообщил, что у авиакомпаний есть спрос на выполнение рейсов из Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Изучение всех документов будет завершено в течение дня, решение будет принято завтра, добавил Давиташвили.

Напомним, 10 мая Владимир Путин отменил запрет на авиасообщение с Грузией, действовавший с 2019 года. Одновременно президент РФ отменил визовый режим при въезде в Россию для граждан Грузии. После этого российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения начать полеты в Грузию.