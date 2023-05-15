Российские авиакомпании запросили у Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии разрешения начать полеты в Грузию.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Сообщается, что в агентство поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между странами. О каких компаниях идет речь - не сообщается.

Ранее ЕС призвал Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией, а США предупредили Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Это произошло после того, как РФ отменила визы для грузинских граждан и запрет на прямое авиасообщение.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым и считает провокацией. Она уже давно выступает против расширения связей с РФ. В октябре прошлого года она призывала отменить безвизовый режим для россиян, после того как многие из них из-за начала мобилизации приехали в Грузию.

В то же время правящая партия "Грузинская мечта" активно выступает за восстановление авиасообщения с РФ. Там объясняют это желанием помочь грузинской диаспоре в России.