В Европейском союзе призвали Грузию не возобновлять прямое авиасообщение с Россией после отмена Москвой визового режима.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям", - цитируют Стано российские СМИ.

На вопрос о безвизовом режиме для граждан Грузии, введенного Москвой, Стано заявил, что жители Грузии сами должны решать, пользоваться ли новым режимом и ЕС в этом вопросе не будет делать заявлений.

Вчера США предупредили Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Это произошло после того, как РФ отменила визы для грузинских граждан и запрет на прямое авиасообщение.

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