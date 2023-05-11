В четверг, 11 мая, в Украине идет уже 442-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 10 мая.

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11 мая

11.02 Украинские силы ПВО в первые месяцы войны сбивали менее 50% ракет, а сейчас эта цифра приближается к 90% по Украине и 100% по Киеву, пишет Washiington Post со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований США и слова Командира бригады командовании ПВО "Центр" с позывным "Гранит".

По данным "Гранита", в первые месяцы после вторжения удавалось перехватывать около 50% российских ракет.

В отчете Центра стратегических и международных исследований США говорится, что "на самом деле эта цифра могла быть намного ниже".

Ситуация изменилась после прибытия в Украину западных систем ПВО в октябре и ноябре, а также н фоне роста нвыков украинских батарей. Так, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет.

На данный момент, по данным "Гранита", этот показатель уже приближается к 90%, а с 28 апреля системы ПВО вокруг Киева сбивают 100% летящих на столицу ракет.

10.41 Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, т.к. военным по-прежнему нужна обещанная западная помощь, сообщил президент Владимир Зеленский, передает BBC.

"С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", - сказал Зеленский во время общения в Киеве с западной прессой.

Напомним, спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл заявил, что Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления, и это "больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире". По его словам, результат применения этого оружия будет виден "в ближайшие недели или месяцы".

10.31 Клинцовскую нефтебазу в Брянской области атаковал беспилотник, сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Фото и видео с места еще не публиковалось, по его словам, "частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", обошлось без пострадавших.

По данным Богомаза, беспилотник был украинским, украинская сторона заявлений по этому факту не делала.

Населенный пункт Клинцы находится в 40 км от украинской границы.

09.54 США не видят признаков ухода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, несмотря на намеки его куратора Евгения Пригожина.

Об этом пишет Politico.

«Вагнеровцы» удерживают не менее 85% города и имеют значительные запасы боеприпасов — так оценивают ситуацию два американских чиновника.

Представитель совета нацбезопасности призвал не верить заявлениям Пригожина о дефиците снарядов и отводе сил из Бахмута назвав их «политическим позерством, которое происходит из-за конфликта между ним и российским военным руководством».

Ранее воюющий в ВСУ украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что снарядного голода у ЧВК «Вагнер» в Бахмуте нет и обстрелы идут с такой же интенсивностью как и месяц назад.

09.47 Украинцы за границей смогут получать пенсию по упрощенной процедуре, сообщает Минреинтеграции.

Теперь можно подать заявление о выплате или смене способа оплаты пенсии или денежной помощи удаленнно.

Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в УУкраину пенсии, выплата которой прекратилась в период военного положения путем отправки заявления почтой.

Подробности - на инфографике.

09.43 Число пострадавших в результате удара по Запорожскому району выросло до 8 человек.

Местные телеграм-каналы публикуют новое видео последствий обстрела.

09.22 В апреле минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч заключенных, сообщает разведка Великобритании в свежем отчете.

С лета прошлого года заключенные были основным источником для пополнения у "Вагнера", пишет разведка, но вероятно, ЧВК утратила доступ к пенитенциарной системе РФ в феврале 2023 года на фоне обострения отношений Пригожина и минобороны РФ, пишет разведка.

"Кампания минобороны по вербовке военнопленных является частью более широких и интенсивных усилий российских вооруженных сил по увеличению своей численности, в попытке избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российской общественности", - говорится в отчете.

09.18 Воздушная тревога в ряде областей Украины.

09.11 Российские СМИ опровергают заявления Турции о том, что зерновую сделку могут продлить на два месяца.

По данным источников агентства "РИА Новости", заявление министра иностранных дел Чавушоглу про два месяца - это "ожидания Анкары".

09.09 Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления, заявил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

По его словам, "это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии". При этом еще не все из предоставленных орудий были пущены в ход.

"В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", - сказал полковник и отметил, что "Украина прекрасно справляется".

08.54 Украинский беспилотник нанес удар по административному зданию в Стародубе Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что дрон атаковал здание военкомата.

08.41 Еще заявления Пескова из интервью сербским СМИ.

1. Он считает, что задачу по "защите Донбассе" частично удалось решить, "а частично мы еще далеки от ее полного выполнения".

"Обстрелы Донецка и других городов продолжаются. Поэтому мы должны оттолкнуть противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - заявил спикер Путина.

2. Еще одной важной целью он назвал "демилитаризацию" Украины и заявил, что ракетные обстрелы продолжатся. "Нам удалось немного потрепать украинскую военную машину... С помощью высокоточных российских ракет мы смогли уничтожить многие оружейные заводы, склады вооружения и так далее. Эта работа будет продолжена".

3. России на момент начала вторжения "трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт".

"Сейчас НАТО является де-факто участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, боевых материалов, финансовых средств и так далее. При этом каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия. Сначала одна ракета, потом мощнее, с большей дальностью полета", - сказал Песков.

4. Говоря об атаке дронов на Кремль, спикер Путина повторил тезис, что "мы будем реагировать на подобные шаги так, как и когда, когда и как мы сочтем это целесообразным".

08.35 Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией и на условиях Москвы.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран", - сказал Данилов.

Но, по его словам, если Зеленский примет решение о переговорах с РФ, "это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран".

08.29 Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал ситуацию с Пригожиным сербскому телеканалу ATV.

На вопрос, почему "Вагнер" угрожает покинуть позиции в Бахмуте, Песков дал понять, что ЧВК оттуда не уйдёт, а также заявил, что город будет «взят под контроль» российскими силами.

"Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель. Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят под контроль", - сказал Песков.

Он заявил, что в Бахмуте "ситуация действительно очень эмоциональная".

"Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно пытается прорваться. Есть также иностранное оружие, иностранное резервное оружие и так далее. Поэтому эмоции там кипят", - добавил Песков.

Ранее российское оппозиционное издание "Медуза" писало о том, что в Кремле восприняли высказывания Пригожина негативно и считают, что он перешел "красные линии".

08.04 Кадры пожара в одном из поселков Запоро

жского района после обстрела. Сообщается, что удар наносился кассетными и фосфорными снарядами.

Пострадали пять человек, из которых двое работников "скорой помощи". Повреждены два автомобиля скорой.

Также произошло возгорание пяти жилых домов, еще шесть повреждены. Взорвалась и газовая труба.

08.00 Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался сообщить, хочет ли он, чтобы Украина победила Россию в войне.

"Я не думаю о победе и поражении, я думаю о том, как уладить ситуацию, чтобы мы остановили убийство всех этих людей", - заявил он в эфире CNN.

На просьбу телеведущей все же выбрать сторону, Трамп снова отказался. "Я хочу, чтобы все перестали умирать", — сказал он, пообещав закончить войну "через 24 часа".

"Они там умирают – как русские, так и украинцы. Я хочу, чтобы это прекратилось. И я бы положил этому конец в 24 часа. Но здесь нужна президентская воля", - сказал Трамп.

Говоря о Путине, бывший президент заявил, что "он совершил огромную ошибку", но при этом "он умный парень".

Ошибка, по словам Трампа, заключалась в том, что Россия "вошла" в Украину - чего, добавил бывший президент, не произошло бы, если бы он все еще был в Белом доме.

Он также дал понять, что сократит объемы военной помощи Украине в случае победы.

"Мы отдаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для себя, мы так много раздаем", - сказал Трамп.

07.49 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За сутки отбито 39 вражеских атак.

Под Кременной - в районе Серебрянского лесничества. Также противник пытался атаковать в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

Под Угледаром россияне в течение суток вели наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имели.