Анализируем итоги 442-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня от "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций.

Утром связанные с Пригожиным телеграмм-каналы сообщили, что подразделения российской армии оставили позиции к северо-западу от Бахмута. В частности, солдаты 9-го мотострелкового полка, как утверждают каналы, отступили в районе Богдановки и около трассы Часов Яр-Бахмут.

В середине дня телеграмм-каналы сообщили, что части российской армии покинули позиции в районе Клещеевки. Но затем, как утверждается, их вернули "вагнеровцы" и сейчас удерживают.

Пригожин, комментируя это, заявил, что ситуация на флангах в районе Бахмута развивается для россиян "по наихудшему сценарию".

"Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", - сказал он.

Карту этих потерь сегодня опубликовали связанные с ЧВК телеграм-каналы.

Ближе к вечеру появились сообщения российских военкоров о том, что украинские войска прорвали позиции в районе Соледара - то есть к северу от Бахмута, что было оценено как часть операции по окружению бахмутской группировки россиян.

В то же время у "Вагнера" заявили и о собственном продвижении - что на западе Бахмута россияне вошли в "Гнездо" - наиболее укрепленный район ВСУ, состоящий из многоэтажек.

"До западных окраин остается всего 625 метров", - заявил Пригожин. Украина эту информацию не подтверждала.

При этом Пригожин утверждает, что снаряды до сих пор не получил. Но из Бахмута уходить уже не угрожает и говорит, что "Вагнер" продолжает воевать и продвигаться в городе.

Но вернемся к заявлениям Пригожина и телеграмм-каналов "вагнеровцев" о том, что российские регулярные войска оставляют свои позиции на флангах и ситуация там для россиян "складывается наихудшим образом".

Обращает на себя внимание, что об этом пока заявляют только Пригожин и близкие к нему телеграмм-каналы.

В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала (там пишут только о том, что россияне продолжают наступательные действия). Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом. Хотя, может быть, это вскоре и произойдет - прорыв под Клещеевкой 8 мая также в ВСУ подтвердили уже после заявлений Пригожина.

Никак не комментирует эти заявления и минобороны РФ.

Параллельно начинает разгоняться мощная "зрада" по российским военным телеграмм-каналам о грядущей катастрофе под Бахмутом и об ответственности за это российской регулярной армии и минобороны, а не ЧВК "Вагнер".

Уже появилась версия, что это подготовка Пригожиным почвы к уходу ЧВК из Бахмута под предлогом нехватки снарядов и угрозы окружения из-за обвала обороны на флангах. Но это также может быть попыткой Пригожина перебить обвинения в свой адрес в "измене Родине" из-за намерений уйти из Бахмута, показывая, что он никуда не бежит, а подчиненные минобороны бегут. И только лишь ЧВК спасает ситуацию.

Хотя, напомним, есть и другая точка зрения - вчера ряд телеграмм-каналов со ссылкой на российских военных писали, что прорыв 8 мая произошел из-за того, что "вагнеровцы" покинули соседние позиции, не предупредив об этом регулярные войска.

А сегодня примерно о том же заявил командир 1-го батальона 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Ролло», участвовавшего в атаке на российские позиции на юго-западе от Бахмута 8 мая. Он сказал, что в то время как подразделения «Вагнера» покинули свои позиции в этом районе, подразделения 72-й бригады российской армии остались и дрались. И сдались только после того, как попали в окружение. Он сказал, что Пригожин хочет обвинить в неудаче российскую армию, хотя на самом деле подразделения регулярных войск упорно сражались. И добавил, что Пригожин лжет.

Тем временем, на Западе и в Украине по своему трактуют заявления Пригожина.

Как пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников, "вагнеровцы" удерживают не менее 85% города и имеют значительные запасы боеприпасов. Представитель совета нацбезопасности США призвал не верить заявлениям Пригожина о дефиците снарядов и отводе сил из Бахмута назвав их "политическим позерством, которое происходит из-за конфликта между ним и российским военным руководством".

Воюющий в ВСУ украинский политолог Кирилл Сазонов также заявил, что снарядного голода у ЧВК "Вагнер" в Бахмуте нет, и обстрелы идут с такой же интенсивностью как и месяц назад.

"Никакого снарядного голода, тем более патронного голода, у них нет. Обстрелы такие же, как вчера, как позавчера и месяц назад. Используют все, включая фосфор. И по нашим позициям, и по самому Бахмуту", – сказал Сазонов.

По его мнению, заявления Евгения Пригожина о желании уйти из Бахмута связаны с тем, что "Вагнер" не смог отрезать украинские войска в городе от снабжения, и теперь может сложиться ситуация, когда в окружении в Бахмуте окажутся российские войска.

"Пригожин понимает, что скоро придется уходить, и заранее вопит о нехватке снарядов, нехватке всего прочего, ищет виновных", – считает Сазонов.

Отметим, что это отчасти совпадает с тем, что ранее сообщало российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.

По их данным, публичные "наезды" Евгения Пригожина на минобороны РФ связаны с тем, что ему не удалось взять Бахмут к той дате, которую он обещал президенту России Владимиру Путину.

То есть основная версия, которая присутствует в Украине - Пригожин, понеся очень большие потери в Бахмуте, но так и не взяв до конца город, хочет "назначить" виновными в этом регулярные войска и "бюрократов" из минобороны. А также, возможно, заработать себе политический капитал с прицелом на выборы президента РФ в 2024 году.

Вчера вечером пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал ситуацию с Пригожиным (отметим, это первый комментарий от имени Кремля на тему скандала).

На вопрос, почему "Вагнер" угрожает покинуть позиции в Бахмуте, Песков дал понять, что ЧВК оттуда не уйдёт, а также заявил, что город будет "взят под контроль" российскими силами.

"Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель. Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят под контроль", - сказал Песков.

Он заявил, что в Бахмуте "ситуация действительно очень эмоциональная".

"Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно пытается прорваться. Есть также иностранное оружие, иностранное резервное оружие и так далее. Поэтому эмоции там кипят", - добавил Песков.

Ключевое в комментарии Пескова - это намек на то, что никуда ЧВК уходить не будет. Возможно это и есть "красная линия" Кремля, которую он провел Пригожину.

В той же статье "Медузы" говорилось, что в Кремле намерены, если куратор ЧВК будет "продолжать в том же духе", объявить его предателем России, после чего с ним "быстро разберутся официальные силовики".

Но посмотрим как будут развиваться события и повторит ли Пригожин свои угрозы уйти из Бахмута. Пока он об этом, повторимся, не говорит. Но кампанию против минобороны РФ продолжает.

Сегодня были сильные обстрелы на прифронтовых территориях. По Славянску ударили ракеты С-300. Ракета попала в частный дом, пострадала женщина, погибла 90-летняя пенсионерка. Пострадали две многоэтажки, частные дома и автомобили.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ракетном обстреле Торецка Донецкой области. Пострадали девять человек.

Минобороны РФ сегодня впервые прокомментировало заявления Украины о том, что американская система ПВО "Пэтриот" сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая. Правда, неофициально.

Источник ведомства опроверг сбитие ракеты и утверждает, что "скорость "Кинжала" превышает предельные боевые режимы комплексов Patriot", пишет ТАСС.

Также источник утверждает, что "регулярные сообщения Киева якобы о перехвате российских ракет направлены на оправдание перерасхода боекомплекта западных ПВО. Число заявлений Киева о перехвате ракет РФ в несколько раз превышают число их реальных пусков".

Отметим, что официального комментария минобороны РФ о сбитом "Кинжале" пока нет.

Новые ракеты для Украины

Одна из главных новостей дня - Великобритания уже передала Украине несколько крылатых ракет дальнего действия Storm Shadow. Об этом пишет CNN, а также британский телеканал Sky News со ссылкой на несколько высокопоставленных западных чиновников.

"Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины", - пишет CNN. При этом Украина пообещала, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не по России.

В этом контексте издание напоминает, что Крым Великобритания не признает российской территорией.

Глава британского Минобороны подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты Storm Shadow, но не уточнил, доставлены ли они уже в Украину.

Но это оружие действительно дальнобойное. Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, которая запускается с самолета. Ее боевая часть соразмерна с российским "Искандером" - 450 килограммов.

Она эксплуатируется Британией, Францией и Италией с 2002 года. Стоимость одной единицы - 850 тысяч евро или более одного миллиона долларов.

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Но если Apache несет суббоеприпасы (т.е. кассеты), то Storm Shadow - боеголовку. Ракета программируется перед запуском, к цели она летит ориентируясь по картографии местности или с помощью GPS.

Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Последние модификации ракеты позволяют корректировать ее на подлете.

Впервые Storm Shadow применили в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Затем они запускались с британских и французских самолетов в Ливии и Сирии. Также ракеты были использованы Саудовской Аравией в конфликте в Йемене.

Их цели - командные пункты, узлы управления и связи, аэродромы, порты и электростанции, хранилища боеприпасов, надводные корабли и подводные лодки в порту, мосты и другие важные стратегические объекты.

Существуют модификации ракеты как с дальностью полета в 290 км (такие Франция производила для ОАЭ), так и с дальностью свыше 560 км на малой высоте.

Украина, судя по всему, получила модификацию на 290 километров (что ранее анонсировалось Великобританией).

С такой дальностью они с легкостью добивают от линии фронта до Севастополя, южного берега Крыма и Керченского моста. То есть, ими можно бить по всей территории полуострова. А также на всю глубину захваченных РФ территорий Донбасса, включая Мариуполь.

В Кремле уже грозят "адекватным ответом" на передачу Украине данных ракет. "Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Британия уже не в первый раз инициативно повышает ставки в поставках вооружений Украине. Лондон, напомним, первым объявил о передаче Киеву западных танков (к слову, все 28 единиц уже в Украине). А дальнобойные ракеты - это было одно из основных требований Украины, которое до сих пор Западом не выполнялось.

Впрочем, пока скорее всего британцы тут останутся в одиночестве. В США заявляли, что ракеты ATACAMS с аналогичной дальностью поставлять Украине пока не будут.

Также пока неизвестно, сколько Storm Shadow передаст Британия. Это довольно дорогостоящее оружие - один выстрел стоит более миллиона долларов - и вряд ли ее будут применять в массированном режиме. То есть, цель должна быть как минимум сопоставима по ущербу в денежном выражении.

Второй вопрос - могут ли российские ПВО эту ракету сбивать.

По логике вещей - да, поскольку Storm Shadow дозвуковая, а российская противоракетная оборона считается развитой. Но есть способы обхода или перегрузки систем противовоздушной обороны (с помощью тех же дронов).

То есть, в любом случае, британская ракета создает серьезную угрозу российской логистике в дальних тылах, и любой крупный склад в Крыму теперь может быть поражен не только дроном.

Контрнаступление затягивается?

Сегодня Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений по контрнаступлению. А точнее о том, что оно пока откладывается.

Украине нужно больше времени и больше западной техники, заявил президент.

"С тем, что у нас есть мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", - сказал Зеленский во время общения в Киеве с западной прессой.

"С точки зрения мотивации наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад мы готовы. С точки зрения техники не все еще дошло. Вот вам и ответ", - добавил он и отметил, что Украина еще ожидает поставок бронетехники.

Если же пойти в атаку с тем количеством, что есть сейчас, "будут большие потери. Для нас это неприемлемо".

Далее Зеленский допустил, что контрнаступление может не привести к немедленному триумфу. "Сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", - сказал он.

С российской стороны многие восприняли заявление Зеленского как военную хитрость с целью притупить бдительность армии РФ, а на самом деле наступление готовится уже в ближайшее время.

А куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что президент Украины "лукавит" и ВСУ уже начали контрнаступление на Бахмутском направлении.

По мнению Пригожина, это делается для того, чтобы окружить "вагнеровцев" в Бахмуте. И после этого идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую область РФ. "Для ВСУ важно проломить Бахмутское направление. Если это получится, следующими направлениями будут Брянская и Белгородская", - заявил он.

В то же время непонятно, насколько локальные контратаки ВСУ в Бахмуте с целью, возможно, окружить город, являются началом полномасштабного контрнаступления.

Впрочем, российски военкоры сегодня вечером начали массово сообщать о наступательных действиях украинских войск с целью окружения Бахмута. В том числе и о прорыве обороны российской армии под Соледаром. А также о наступлении в районе Майорска под Горловкой, и о подготовке наступления в Запорожской области. И о движении украинских войск в районе Харькова к границе с Белгородской областью.

На Западе тем временем вступили в заочную дискуссию с Зеленским и настаивают на том, что все необходимое оружие для наступления уже поставлено.

Недавно об этом заявил госсекретарь США Блинкен, а сегодня спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл сказал, что передано около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления.

По его словам, "это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии". При этом еще не все из предоставленных орудий были пущены в ход.

Агентство Bloomberg пишет, что Украина получила с декабря 200 танков и 300 боевых машин пехоты, а общий объем военной помощи оценивается в 30 млрд долларов. А далее следует нечто вроде упрека в том, что запросы Киева очень велики.

В статье говорится, что "ни одна армия не считает, что она достаточно хорошо оснащена, чтобы делать то, что от нее требуется". Но дальнейшее развитие событий для Украины будет зависеть от факторов, выходящих далеко за рамки оснащения. На исход контрнаступления повлияют обучение, разведка и способность продолжать блокировать превосходящие военно-воздушные силы России, пишет Bloomberg.

То есть, на Западе всячески дают понять, что укомплектование ВСУ для контрнаступления в целом завершено, и партнеры уже ожидают результатов. Украина же заявляет, что операцию нужно отложить. С чем это может быть связано? Версий здесь несколько.

Первая - уже упомянутая военная хитрость с целью дезинформировать россиян о реальных планах.

Вторая - есть некие разногласия между Киевом и Западом насчет сроков контрнаступления и количества необходимых вооружений. По этой версии, на данный момент Украина считает себя не до конца готовой, и не хочет рисковать неудачей, в случае которой могут наступить совсем не те последствия, на которые рассчитывает украинская власть.

В том же интервью Зеленский сделал еще одно знаковое заявление. По его словам, если Украина не добьется значительного успеха в результате контрнаступления, ее будут склонять к переговорам с Россией.

"Будут, я в этом уверен, у всех будет идея. Мы с вами должны посмотреть на это очень прагматично. Я считаю, что ни одна страна в мире не имеет права... Она должна консолидировать свои силы, давать консультации Украине, помогать, предлагать что угодно. Но не давить с этим, потому что война у нас. И нельзя заставлять Украину отступить от своих каких-то ценностей, интересов. Нельзя вынудить Украину отдать просто территорию", - заявил Зеленский.

Интересно, что накануне секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией - причем на условиях Москвы.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран", - сказал Данилов.

К слову, альтернативу, похожую на то, что высказал Зеленский, описало агентство Bloomberg. Если в рамках контрнаступления Украина достигнет лишь незначительных успехов, (подобных тем, которых РФ достигла воюя под Бахмутом), то это может привести к усилению давления на Киев для прекращении огня и отказа от захваченных Россией территорий.

Тем не менее, Bloomberg уточняет, что "публично союзники Украины делают ставку на прорыв". В частности, приводятся слова госсекретаря США Блинкена, который выразил уверенность, что Украине "удастся вернуть себе большую часть своей территории".