В Кремле восприняли как "серьезную угрозу" новую критику куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес минобороны РФ и заявления о намерении уйти из Бахмута.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Администрации президента России.

По словам источников, своими заявлениями Пригожин перешел "красные линии" и "если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики".

Один из источников указывает, что сейчас Пригожин действует "не в общих интересах" с российской властью, продвигая "свой проект - Бахмут".

"Но это личный проект, чтобы получить влияние на минобороны, чтобы "Вагнер" стал главной победной силой", - считает собеседник "Медузы".

Еще более негативно в Кремле восприняли слова про "счастливого дедушку", предполагая, что намек был сделан на Владимира Путина (позже Пригожин дал понять, что речь о главе генштаба РФ Валерии Герасимове).

Собеседники "Медузы" предполагают, что подобное поведение Пригожина может объясняться обещанием, которое куратор "Вагнера" якобы дал Путину о взятии Бахмута к каким-то определенным срокам, но теперь "срывает дедлайн" и нервничает из-за этого.

Источник "Медузы" в одном из центральных СМИ России утверждает, что там уже получили от Кремля предупреждение, что если Пригожин и дальше продолжит критиковать министерство обороны и рассказывать о "неудачах на фронте", то в публикациях его следует "позиционировать как предателя России".

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров снова раскритиковал Пригожина за угрозы вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута и пообещал "разобраться лицом к лицу".

Также "Страна" анализировала, почему в РФ сторонники войны критикуют командование и руководство страны.