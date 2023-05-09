Конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с минобороны РФ продолжился после паузы в несколько дней.

Он вновь грозит уйти из Бахмута, утверждая, что снаряды ему так и не дали. А также заявил, что подразделения российской армии бросили часть своих позиций в районе Бахмута.

Он заявил, что вчера получил боевое распоряжение от генштаба, где говорится, что отход ЧВК "Вагнер" с позиций будет считаться изменой Родине. Но, по словам куратора "Вагнера", ЧВК все равно отойдет с позиций, если не будут поставлены боеприпасы.

По словам Пригожина, пока в Москве "идут совещания" по этому поводу.

Далее он утверждает, что ситуация угрожающая. По его словам, ВСУ сейчас "рвут фланги" под Бахмутом, "и в ближайшее время начнется контрнаступление". И заявил, что подразделения российской армии бросили часть позиций на флангах и бежали, оголив два километра фронта (отметим, что Украина об этом ничего пока не сообщала).

Пригожин сказал, что "ещё несколько дней пободается", оставаясь в Бахмуте, "а там будет разбираться".

Напомним, ВСУ считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом, поскольку РФ выпускает более 20 тысяч снарядов в день.

На примере демарша Пригожина "Страна" разбиралась, почему в РФ сторонники войны критикуют командование и руководство страны.

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