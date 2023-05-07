Заявления куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов являются "полным блефом". Россияне выпускают тысячи снарядов в день, в несколько раз больше ВСУ.

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому - это полный блеф", - сказал Череватый.

Для сравнения - по заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ в сутки на всей линии фронта выпускают 4-7 тысяч снарядов.

Напомним, куратор "Вагнера" заявил о выходе своей ЧВК из Бахмута 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку снарядов. Вчера у Пригожина заявляли о штурме "последнего укрепрайона ВСУ" в Бахмуте.

Позиции "Вагнера" собирается занять подразделение "Ахмат" Рамзана Кадырова, который пообещал захватить Бахмут в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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