ВСУ за минувшие сутки 6 мая отбили более около 50 наземных атак россиян, сбили семь ударных и восемь разведывательных дронов.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Главное из заявлений командования:

На Купянском направлении бои велись в районе Синьковки. Под Кременной - у Белогоровки и Спорного.

Продолжаются бои за Бахмут. Также россияне атаковали Богдановку, Ивановское, Предтечино и Нью-Йорк.

К западу от Донецка продолжились атаки против Марьинки.

По данным Генштаба, россияне эвакуируют жителей Энергодара на побережье Азовского моря под Бердянск.

Этой ночью Украина подверглась обстрелу. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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